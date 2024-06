Tentato omicidio a Roma: arrestati tre uomini residenti a Genova

Tre uomini sudamericani residenti a Genova sono stati arrestati dai carabinieri di Frascati. Come si legge su Roma Today i tre sono accusati del tentato omicidio di Giancarlo Tei, avvenuto in via Scozza, nel popolare quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma, nella tarda serata dell'11 maggio scorso. L'uomo, 27 anni, era stato ferito alle gambe a colpi di pistola.

Le indagini sono partite immediatamente e ora hanno portato agli arresti, gli inquirenti tra l'altro non escludono che il 'commando' possa essere stato ingaggiato da qualcuno, un mandante.

Grazie all'analisi delle telecamere di videosorveglianza i carabinieri hanno individuato un'automobile in sosta in prossimità del luogo dell'agguato e hanno notato salire a bordo due persone con caratteristiche fisiche rispondenti a quelle dei sospettati. Tra interrogatori e successive analisi di banche dati gli investigatori sono arrivati all'identità dei tre sudamericani, e sono scattati gli arresti.

