Si precipita a casa della madre e sventa furto, arrestate due ragazze

Sono riuscite a introdursi in casa di un'anziana con l'intento di commettere un furto, ma sono state arrestate. È successo intorno alle 18.45 di venerdì 10 maggio 2024 in via Ferrara nel quartiere di San Teodoro. A finire in manette sono state due giovani, entrambe non residenti a Genova, di 19 e 23 anni, con l'accusa di tentato furto in abitazione.

A richiedere l'intervento della polizia è stata la figlia dell'anziana donna, che era stata avvisata da un testimone, allarmato poiché aveva notato nel portone due sconosciute, che avevano suonato alla porta dell'anziana signora ammalata ed erano riuscite a farsi aprire.

Nel giro di pochi minuti la figlia è riuscita a raggiungere l'abitazione della madre, all'interno della quale erano ancora presenti le due ragazze, intente a ispezionare le stanze. Grazie all'intervento tempestivo dei poliziotti, le due sono state immediatamente bloccate senza avere neanche il tempo di tentare la fuga.

Sotto gli abiti la più giovane è stata trovata in possesso di vari grimaldelli e di una lastra sottile, oggetto solitamente utilizzato per aprire le porte degli appartamenti. Entrambe sono state giudicate con rito direttissimo questa mattina.