Cerca di rubare nei negozi di via XX Settembre, denunciato

/ Via XX Settembre

Un equipaggio del Nucleo Radiomobile, a seguito degli accertamenti, ha denunciato a piede libero per tentato furto e ricettazione un 28 enne senegalese, pregiudicato, attualmente gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria.

Il giovane uomo è stato fermato e perquisito dopo aver cercato di rubare delle calzature all'interno di un negozio di via XX Settembre. I carabinieri lo hanno trovato anche in possesso di uno zaino con all’interno due marsupi, tutto risultato rubato da un altro esercizio pubblico della stessa via.

Refurtiva recuperata e restituita.