Sale su una scala e tenta di forzare finestra, ma sveglia il vicino di casa

Ancora furti a Genova, tentati o andati a segno, fra martedì 29 e mercoledì 30 giugno 2021. I ladri hanno svaligiato un bar in via Cavallotti, dove hanno portato via il fondo cassa, un tablet e altri oggetti. Furto consumato anche in via Tortosa a Marassi, con bottino da quantificare.

Infine in corso Monte Grappa, intorno alle 3.30 di notte, un cittadino ha chiamato la polizia perché, dopo aver sentito dei rumori provenire da fuori, ha aperto la finestra e ha visto un ladro in piedi su una scala a pioli, che stava tentando di forzare la finestra dell'appartamento accanto, al momento disabitato.

Accortosi di essere stato scoperto, il ladro si è dato alla fuga prima dell'intervento degli agenti. Anche sugli altri episodi indaga la polizia.