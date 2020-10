Tentano di forzare un portone con un piede di porco, bloccati dalla polizia

Sono stati notati da alcuni residenti mentre tentavano di forzare un portone in via Amba Alagi nella zona di Principe con un piede di porco. Per questo i poliziotti delle volanti hanno denunciato per violazione di domicilio in concorso un dominicano di 24 anni pluripregiudicato e un genovese di 37 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È successo intorno alle 23.30 di martedì 20 ottobre 2020. Gli agenti, immediatamente intervenuti, hanno fermato i due mentre tentavano di allontanarsi. I condomini hanno riferito che nei giorni scorsi ignoti ladri si erano introdotti con le stesse modalità nel parcheggio interno per rovistare nelle auto parcheggiate.