Tentato furto alla Bper, ipotesi banda organizzata

Inizio anno sfortunato per dei ladri intenzionati a mettere a segno il colpo in due banche della città. In via Jori, a Rivarolo, la notte di Capodanno sono riusciti a forzare una porta d'ingresso del magazzino ma, una volta entrati, sono stati messi in fuga dal sistema di allarme; due sere dopo, in pieno centro, nella sede della Bnl in largo Lanfranco un uomo incappucciato è stato 'catturato' dalle telecamere di video sorveglianza mentre raggiungeva il vecchio caveau, ma misteriosamente non è scattato alcun sistema antintrusione e niente è stato portato via.

Nel primo caso, è stata la responsabile della filiale dell Bper, al rientro dalle ferie, ad andare a denunciare il tentativo di effrazione ai carabinieri. I ladri sono arrivati dal parcheggio privato che si trova dietro l'edificio e sono passati dalla porta del magazzino dopo averla manomessa. E però, una volta all'interno dell'agenzia, è suonato l'allarme e hanno dovuto rinunciare al colpo abbandonando gli attrezzi utilizzati per lo scasso. Nemmeno la sorveglianza privata, intervenuta il 31 dicembre, si è accorta del tentativo di furto che è stato così scoperto soltanto ieri mattina, giovedì 4 gennaio.

Dopo il sopralluogo, ora indaga sul caso il nucleo operativo e della radiomobile, oltre ai militari della locale stazione, che hanno sequestrato i ferri utilizzati dai ladri.

Risale, invece, a martedì sera l'intervento delle volanti della polizia nella banca Bnl, in largo Lanfranco, vicino a Corvetto. Dentro l'agenzia gli operatori non hanno trovato nessuno ma una guardia giurata dice di aver visto un uomo incappucciato aggirarsi nel vecchio caveau. Lo dimostrebbero anche le immagini sequestrate dalla squadra mobile che sta cercando di identificare l'eventuale malvivente e mettere in relazione i due recenti casi. Potrebbe trattarsi di una banda organizzata che da inizio hanno sta tentando il colpo in una delle filiali cittadine.