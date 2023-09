Furti nelle case: tre episodi in poche ore, indaga la polizia

Raffica di tentati furti in appartamento nella giornata di sabato 2 settembre 2023. La polizia ha ricevuto tre denunce, in due casi i ladri non sono riusciti a entrare nelle abitazioni, in uno invece hanno rubato gioielli.

Il primo caso in corso Galliera a San Fruttuoso alle ore 14: i topi d'appartamento hanno forzato la porta di casa e si sono impossessati di diversi monili del valore da quantificare. Alle ore 19, invece, c'è stato un tentato furto in corso Italia. Ignoti hanno tentato di forzare la porta d'ingresso, non ci sono riusciti perché questa è rimasta bloccata. La proprietaria ha dovuto chiamare i vigili del fuoco per riuscire poi a entrare nell'abitazione, dalla quale non era stato rubato nulla.

Alle ore 22:30, infine, tentato furto in via Pianderlino sulle alture di San Fruttuoso: un ladro ha spaccato il vetro di una finestra poi, forse disturbato da qualche rumore, è scappato senza riuscire a rubare nulla. Su tutti gli episodi sono in corso le indagini della polizia.