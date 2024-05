Entra nel supermercato con lo zaino vuoto: quando esce è strapieno, ma paga solo una bottiglietta di tè

Era entrato con lo zaino vuoto sulle spalle e, quando si è avvicinato alle casse, ha pagato solo la bottiglietta da 60 centesimi che reggeva in mano, sperando che il personale non si accorgesse che lo zaino - nel frattempo - era stato riempito.

Così la polizia di Stato ha arrestato un uomo di 58 anni per rapina, sabato verso le 14 in un supermercato di via Barabino, alla Foce.

Ad accorgersi di quanto stava succedendo, un dipendente che ha visto l'uomo - già conosciuto per alcuni furti compiuti all'interno del punto vendita - entrare con lo zaino vuoto e cercare poco dopo di uscire con lo stesso visibilmente pieno. In mano, alle casse, solo una bottiglietta di tè da 60 centesimi.

Invitato dal personale a rientrare in negozio, il 58enne ha aperto lo zaino e ha consegnato sette bottiglie appena rubate di olio extravergine di oliva per un valore di 102 euro. Ma quando ha capito che stavano arrivando le forze dell'ordine, è subito scappato strattonando violentemente il dipendente che lo aveva notato e che si è messo anche a inseguirlo.

Alla fine, la volante del commissariato di Cornigliano intervenuta li ha intercettati in via Finocchiaro Aprile, arrestando il 58enne colto sul fatto.

L’uomo è giudicato questa mattina con rito direttissimo.