Tentata rapina in corso Europa, denunciato un ventenne

Il colpo era fallito per via della reazione della vittima. Le indagini sono state condotte dai carabinieri

I carabinieri di San Martino, al termine di un'attività d'indagine, hanno denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di tentata rapina un milanese pregiudicato 20enne.

Il giovane, nei mesi scorsi in corso Europa, ha aggredito un impiegato genovese allo scopo di impossessarsi del suo portafoglio, non riuscendoci per via della reazione dell'uomo.

I militari, al termine di accurati accertamenti, sono riusciti a risalire all'identità del rapinatore anche mediante il riconoscimento fotografico.