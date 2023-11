Tentano di rapinare un 17enne in treno, ma lui riesce a scappare e a chiamare aiuto

Hanno cercato di rapinare un 17enne in treno ma il colpo non è andato a segno e anzi, il giovanissimo, riuscito ad allontanarsi, ha subito chiamato i carabinieri.

È successo su un convoglio partito da Genova per Savona: due ragazzi di cui uno minorenne, entrambi di nazionalità egiziana, hanno tentato di rapinare il ragazzo del denaro in suo possesso e dello smartphone. La giovane vittima però ha reagito prontamente e, riuscendo ad allontanandosi velocemente e cambiando scompartimento, ha subito chiamato il 112.

Nel frattempo il treno si era fermato a Cogoleto, e lì si è recato un equipaggio dell'aliquota radiomobile dei carabinieri di Arenzano: i militari hanno rintracciato in breve tempo i due, appena scesi dal convoglio, nel tentativo di allontanarsi.

Per loro, una denuncia per tentata rapina in concorso. Perquisiti, sono stati anche trovati in possesso di hashish e marijuana, per cui saranno anche segnalati alla prefettura come assuntori.