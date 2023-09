Tenta rapina in farmacia: arrestato

I carabinieri del comando provinciale di Genova, nel weekend, durante un servizio finalizzato a prevenire e a contrastare reati nei vari quartieri della città, hanno identificato oltre 200 persone, arrestandone cinque.

Nel dettaglio, dopo circa due mesi di indagini un 36enne italiano senza fissa dimora è stato arrestato dopo essere stato identificato come presunto autore di una tentata rapina in una farmacia di via Canevari lo scorso 19 luglio.

Tre individui (due italiani di 55 e 44 anni e una 30enne bosniaca) sono stati arrestati a seguito delle reiterate violazioni dell’affidamento in prova ai servizi sociali a cui erano sottoposti per cumulo pene per reati contro il patrimonio e la persona.

Infine, un 23enne marocchino anche lui senza fissa dimora, pregiudicato, è stato arrestato per aver tentato un furto a Lavagna.