Tenta di entrare in casa della ex e va in escandescenza: arrestato

Aveva cercato di entrare in casa della ex, senza riuscirci, e per questo è andato in escandescenza prendendosela con un'auto parcheggiata fuori.

A Genova, i carabinieri del comando provinciale hanno arrestato un 50enne italiano, pregiudicato, per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento: l'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, al rifiuto della sua ex convivente di incontrarlo, ha prima cercato di entrare in casa con la forza, prendendosela poi con un'auto parcheggiata e danneggiandola.

L'intervento immediato dei carabinieri ha evitato quelle che potevano essere conseguenze più gravi. L'uomo, tra l'altro, ha opposto resistenza ai militari, ma è stato bloccato e arrestato.