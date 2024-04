Mondo del tennis ligure in lutto per la morte di Giovanni Campanella, memoria storica dello Sporting Pegli 2.

A dare la notizia, la Fitp (Federazione italiana tennis e padel): "È stato il primo ad accogliere con entusiasmo la transizione dalla penna al computer per lo scarico dei referti gara. Sempre presente, sempre disponibile".

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una persona disponibile e sorridente: "Non diremo che piangiamo Campa - continuano i dirigenti della Fitp - contrasterebbe troppo con il suo eterno sorriso e con il suo inguaribile buon umore, lo vogliamo ricordare come uno di famiglia che si assenterà per un po’. Ai suoi cari le condoglianze di tutto il tennis ligure".