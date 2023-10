Corsi di italiano, wi-fi e solidarietà: così sono accolti i migranti a Voltri

Studio, solidarietà e anche qualche momento di svago dopo tanta sofferenza. Questi i punti cardinali del lavoro di accoglienza portato avanti ormai da un mese dalla Croce Bianca Genovese nella tendopoli di Voltri all'interno del capannone degli ex cantieri navali Costaguta. Attualmente sono circa 70 i migranti ospitati in 12 tende da sei posti ciascuna e nelle ultime ore è stato anche inaugurato il wi-fi gratuito. Ma il lavoro della Croce Bianca Genovese è più ampio con una quarantina di realtà gestite, circa 400 persone ospitate tra grandi strutture (a quella di Voltri di aggiungono via Milano e il Don Bosco di Sampierdarena) e appartamenti.

Federico Ursi, coordinatore team comunicazione Croce Bianca Genovese, spiega:"Un bilancio positivo pure nell'emergenza in questo mese di tendopoli a Voltri. Abbiamo fatto importanti passi avanti nel livello di accoglienza, potenziando i corsi di italiano attivati sin dai primi giorni grazie a tenti volontari e alla collaborazione con GenovaSolidale. Ora abbiamo inaugurato il servizio di wi-fi interno che eviterà ai nostri ragazzi di dover andare nei supermercati per usare la rete, un piccolo tassello che penso potrà essere utile per farli sentire ancora più accolti e integrati. I corsi di italiano sono fondamentale - prosegue Ursi - perché devono imparare la lingua del Paese che li accoglie, fondamentale per inserirsi dal punto di vista sociale e lavoratori. Un modello di accoglienza che utilizziamo anche nelle altre strutture che gestiamo e che pensiamo possa essere anche esportato. C'è tanta solidarietà, ma anche tanta passione e voglia di imparare in questi ragazzi".

Sublime Ndala, mediatrice linguistica del Servizio Civile della Croce Bianca Genovese aggiunge: "Imparare l'italiano è fondamentale per i ragazzi, senza la lingua tutto diventa più difficile, studiano molto".