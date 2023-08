Droga, tende in spiaggia e ubriachi: weekend di super lavoro per la polizia locale

Ampio dispiegamento di forze della polizia locale nel fine settimana. Controlli a tappeto per le strade del centro storico e sulle spiagge con diversi arresti e denunce.

Due arresti nel centro storico

Sabato 5 agosto 2023, durante un’operazione antispaccio, è stato arrestato un cittadino extracomunitario trovato a cedere alcune dosi di crack. In tasca l’uomo aveva anche 770 euro in contanti, e in casa altri 1.300 euro, probabile provento dell’attività illecita, circa 100 grammi tra cocaina, crack ed eroina (174 dosi sfuse di crack da confezionare e 56 già confezionate) e un 'tavolo' di confezionamento e pesatura dello stupefacente con forbici, cellophane, bilancia e candele per sigillare le dosi. L’uomo si trova in custodia cautelare in carcere. Nella stessa giornata gli agenti del nucleo centro storico hanno anche arrestato per resistenza un cittadino extracomunitario, in piazza Santa Fede, in stato di alterazione da alcol e sostanza stupefacente. Per le condizioni fisiche l’uomo è stato ricoverato all’ospedale di Villa Scassi.

Quattro persone denunciate

Il bilancio del weekend vede anche: quattro denunce a piede libero per furto all’interno di esercizi commerciali e 300 euro di merce recuperata; una sanzione di 5mila euro per somministrazione abusiva in assenza di titolo autorizzatorio e una sanzione per diffusione musica con amplificazione in assenza di valutazione impatto acustico da parte del nucleo del commercio.

I controlli in spiaggia

I controlli in Val Varenna e tra Voltri e ponente per il 'servizio spiagge' hanno portato a due verbali per violazione dell’articolo 18 del regolamento animali (conduzione cani sulla spiaggia); un verbale per violazione della legge regionale sul commercio a un venditore senza autorizzazione di generi alimentari, con relativo sequestro della merce; due verbali per 'bivacco' sull’arenile con tende da campeggio; una multa a un caravan in sosta vietata e un verbale per ubriachezza manifesta.

Sulle strade della Val Varenna invece sono stati controllati 290 veicoli e rilevati nove preavvisi per sosta irregolare nella 'zona laghetti', 50 verbali 'sicurezza stradale' per violazione titolo V CDS, 290 controlli con precursore di cui dieci hanno dato luce rossa, tre verbali per guida in stato d'ebbrezza, tre patenti di guida ritirate, così come una carta di circolazione. Nel resto del territorio il presidio sulle strade ha visto: 318 veicoli controllati, otto patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, 28 contestazioni per violazioni al codice della strada. Infine, in Corso Italia sono stati sanzionati quattro locali per superamento del limite di emissione acustica. Domenica mattina per il servizio spiagge era presente anche un equipaggio della Guardia Costiera.