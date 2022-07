Meteo: fulmini e pioggia nella notte, si torna a respirare

Fulmini e temporale nella notte sulla Liguria hanno portato - finalmente - un abbassamento delle temperature seppur temporaneo, insieme al tanto desiderato ritorno della pioggia e dell'aria un po' più fresca. Genova Centro Funzionale, per fare un esempio, è passata da 28.1 gradi alle 3,30 a 22.8 gradi alle 6.

Come spiega Arpal, una cella temporalesca ha interessato il ponente della regione provocando precipitazioni d’intensità localmente molto forte soprattutto nel savonese. Anche il genovese è stato raggiunto da precipitazioni - seppur più deboli - mentre sono state localmente moderate nell’imperiese. Nel capoluogo ligure si sottolinea il rinforzo netto dei venti dai quadranti meridionali, con raffiche a 109,4 km/h al lago di Giacopiane e 100,4 a Fontana Fresca, entrambi in provincia di Genova.

Per rendere l'idea, per ritrovare una precipitazione come quella della notte appena passata a Savona bisogna risalire al 10 aprile 2021 quando, in 24 ore, caddero 84,2 millimetri di pioggia.

Nelle immagini lo scatto radar intorno alle ore 4, la tabella che mostra il crollo termico a Savona Istituto Nautico, la cartina con la distribuzione delle precipitazioni nelle ultime sei ore e la mappa con la fulminazioni.

Ritornerà il caldo?

Ma cosa succederà nei prossimi giorni? Questo clima più fresco è destinato a durare? Secondo il bollettino del Ministero della Salute, per le giornate di oggi (mercoledì) e domani (giovedì) il bollino è giallo, decisamente meglio rispetto a quello rosso che ha caratterizzato gran parte della scorsa settimana.

Le temperature, in ogni caso, come da previsioni di 3bMeteo, torneranno a salire: previste massime di 30 gradi da oggi fino a sabato, mentre domenica si potrebbe arrivare ai 35.