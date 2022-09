Temporale notturno con allagamenti in sopraelevata

È durato poco, ma è stato molto intenso. Intorno alle ore 4:30 di venerdì 2 settembre 2022 un forte temporale si è abbattuto su Genova con tuoni, fulmini e pioggia battente.

Qualche problema in sopraelevata dove la polizia locale ha segnalato tratti allagati intorno alle ore 5, fortunatamente senza grossi problemi e disagi, considerando lo scarso numero di veicoli in viaggio a quell'ora. Non sono state segnalate altre criticità in città da parte dei vigili del fuoco.