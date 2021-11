Temporali e grandine nella notte, le previsioni per i prossimi giorni

Raffica di interventi dei vigili del fuoco nella serata di sabato 27 novembre 2021 per alberi e rami caduti, soprattutto nella zona di Castelletto.

Intorno alle ore 22 un forte temporale ha creato problemi in città con grandine, tuoni, lampi e vento forte. Diverse auto sono state anche danneggiate dai chicchi caduto dal cielo.

I vigili del fuoco hanno effettuato diversi interventi nella notte tra via Caffaro, via Chiodo, corso Solferino e via Delpino per alberi caduti: fortunatamente non ci sono stati feriti. Segnalate anche alcune trombe marine.

Gli esperti di 3BMeteo hanno spiegato che il fronte di aria artica ha fatto il suo ingresso sulle regioni tirreniche portando temporali e anche grandine tra la Liguria orientale e l'alta Toscana e che la temperatura sta scendendo rapidamente tanto da favorire nevicate fin sotto i 1000m sulle Apuane, neve anche sull'Appennino Tosco-Emiliano ma a quote leggermente più elevate.

Previsioni meteo Liguria domenica 28 novembre

3BMeteo segnala un miglioramento, con ampi spazi soleggiati, su tutto il nordovest italiano grazie all'ingresso di correnti più asciutte da nord, seppur con aria più fredda a tutte le quote. Cieli per lo più poco o parzialmente nuvolosi, salvo per addensamenti sulle zone alpine di confine con nevicate in alta Val di Susa e Val d'Aosta. Dalla sera brusco calo termico anche in pianura.

Previsioni meteo Liguria lunedì 29 e martedì 30 novembre

Secondo 3BMeteo lunedì le correnti dominanti si predispongono da nordovest, favorendo tempo in larga parte soleggiato sulle regioni nord-occidentali, compresa la Liguria. Temperature in calo. Martedì giornata prevalentemente stabile e ampiamente soleggiata su Liguria e le regioni del nordovest. Ancora temperature rigide.