Autostrade: i tempi di percorrenza del 27 dicembre, doppio bollino rosso

Dopo alcuni giorni relativamente tranquilli sulla rete autostradale ligure, potrebbe tornare il traffico intenso nella giornata di mercoledì 27 dicembre 2023, almeno secondo le previsioni sui tempi di percorrenza fornite da Aspi. Non su tutte le direttrici, ecco il dettaglio.

Doppio bollino rosso sulla A26 verso Voltri

Doppio bollino rosso sulla A26 in direzione Voltri tra le ore 10 e le 13 e poi tra le 16 e le 19, bollino giallo nelle altre fasce orarie dalle 7 alle 10, dalle 13 alle 16 e infine dalle 19 alle 21. In senso contrario, in direzione nord, bollino giallo dalle 7 alle 13 e poi dalle 16 alle 19, verde negli altri orari.

Bollino giallo sulla A7

Bollino giallo, invece, sulla A7 verso Serravalle dalle 7 alle 13 e poi dalle 16 alle 19, verde negli altri orari e tutto il giorno verso Genova. Non sono, infine, previsti rallentamenti su A10 e A12, dove il bollino è verde in tutte le fasce orarie e in entrambe le direzioni di viaggio. Di seguito la tabella completa.