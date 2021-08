Autostrade, previsione tempi di percorrenza per giovedì 19 agosto

Procedono a pieno regime i lavori iniziati domenica scorsa nel cantiere continuativo della galleria Provenzale sulla A10, nell'ambito del piano di manutenzione e ammodernamento della rete autostradale ligure, concordato con il Mims e condiviso con le istituzioni territoriali.

È stato attivato lo scambio di carreggiata permanente per consentire i lavori programmati nelle gallerie in direzione Savona, presenti tra gli svincoli di Genova Pegli e Genova Prà, secondo la soluzione di viabilità emersa dal tavolo tecnico di giovedì 29 luglio e presentata alle associazioni degli autotrasportatori il 4 agosto. Proseguiranno h24 - con una task force di 100 uomini e 20 mezzi per ciascun turno - i lavori di installazione delle centine nella Galleria Provenzale che dovranno essere portati a termine entro il 25 agosto; periodo di lavoro ottimizzato anche per portare avanti gli interventi nelle gallerie Torrazza e Di Prà.

I primi giorni di cantiere hanno causato code in autostrada e rallentamenti sull'Aurelia sia in direzione Genova, sia in direzione Savona. Per alleggerire il più possibile i disagi alla circolazione e gli impatti sul traffico, la Direzione di tronco di Genova di Aspi ha messo in campo presidi di soccorso meccanici e sanitari con mezzi dislocati su strada. Il monitoraggio della viabilità sarà no-stop con una task force di circa 60 uomini e 30 mezzi al giorno con presidi di assistenza all'utenza. Sono state allestite postazioni dedicate per la distribuzione di acqua in caso di necessità e le otto stazioni di servizio presenti lungo l'itinerario sono state attrezzate per rifornire gli utenti con generi di conforto.

In particolare, sono attivi 25 tra operatori di esercizio, assistenti alla viabilità e tecnici, con i relativi mezzi di Aspi di presidio alla Viabilità, dispiegati lungo le 4 direttrici (A7, A10, A26 e A12) nelle 24 ore. Sono inoltre operative 5 squadre di presidio per pronto intervento ed eventuale attività di distribuzione di generi di primo conforto (20 operatori e 5 furgoni nelle 24 h), 3 squadre destinate al servizio di guardiania e mantenimento in efficienza della segnaletica di cantiere (12 operatori e 3 furgoni nelle 24h), 3 soccorsi meccanici pesanti (3 operatori e 3 mezzi).

È attivo il piano di informazione massiva su tutti i canali disponibili: dal sito internet, con la sezione dedicata alla viabilità ligure, al canale Telegram, al network My Way Liguria per informare gli utenti anche via TV. Sulle autostrade è già pubblico da tre giorni il messaggio di allerta circa la presenza del cantiere sui pannelli a messaggio variabile, mentre verrà allestito nelle prossime ore un maxi schermo da 3 metri per due presso l'area del porto dedicata allo sbarco passeggeri dei traghetti, per informare i viaggiatori circa gli itinerari alternativi disponibili. Anche l'aeroporto di Genova è stato contattato per pubblicare l'informativa sulla presenza del cantiere agli utenti in arrivo sulla città.

Ecco, le previsioni dei tempi di percorrenza sulla rete autostradale ligure ipotizzate da Aspi per domani, giovedì, 19 agosto 2021. Di seguito la cronotabella cliccabile.

Cronotabella autostrade liguri 19 agosto