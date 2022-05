Liguria, temperature da record: superati i 30 gradi

Temperature da record nella giornata di mercoledì 18 maggio 2022, l'estate si avvicina e il caldo comincia a farsi sentire. Arpal ha comunicato che per la prima volta nel 2022 è stata superata la soglia dei 30 gradi in diverse stazioni della Liguria.

"Alle ore 17 di mercoledì 18 maggio 2022 - spiega Arpal - la temperatura più elevata registrata è quella di Sarzana con 31.6, seguita da altre due stazioni dello spezzino: Castelnuovo Magra con 31.1 e Riccò del Golfo con 30.7. 30.5, invece, la massima registrata a Pieve di Teco (Imperia), mentre, nel savonese, spicca il 30.3 di Dego Girini. Nel genovese è la stazione di Pontedecimo la più 'calda' con 29.8".

Che poi conclude: "Per quanto riguarda le stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia queste le massime: Genova Centro Funzionale 27.3, Savona Istituto Nautico 26.1, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 23.5, La Spezia 28.0".

Il precedente record del 2022 apparteneva alla stazione di Ellera Foglietto, nel comune di Albisola Superiore (Savona) che lo scorso 16 aprile aveva toccato 29.6.

Anche gli esperti di 3BMeteo hanno affrontato il tema del caldo: "Come se non bastasse la siccità che negli ultimi mesi sta fortemente penalizzando soprattutto il Centronord Italia, ora facciamo i conti anche con il caldo anomalo. L’estate - spiega Edorardo Ferrara di 3bmeteo.com - sta infatti giocando da anticipo e ce ne siamo accorti tutti: temperature pienamente estive da ormai alcuni giorni interessano diverse aree della penisola, con i primi 28-30°C. Le piogge, davvero poche, sono a carico esclusivo di temporali localizzati, che certamente non possono risolvere il serio deficit idrico in cui versano diverse aree d’Italia, tutto questo in un mese statisticamente piovoso o quantomeno instabile: l’estate sul calendario deve ancora arrivare, ma di fatto molti campi sono già secchi".

"Nei prossimi giorni l’anticiclone africano interesserà in modo via via più deciso l’Italia - conclude Edorardo Ferrara - da giovedì assisteremo a stabilità quasi assoluta con tanto sole fino al weekend. In questa fase assisteremo inoltre alla prima seria ondata di caldo africano, con punte di oltre 30°C fino a picchi di 33-35°C in pianura padana tra sabato e domenica. Più fresco lungo le coste, mitigate dalle brezze marine.