Porto, le urla di Aponte al telefono con Signorini: "Questo è ladrocinio, è mafia"

"Questo è ladrocinio... è veramente mafia... è uno schifo e tutta la sua organizzazione sotto di lei sono dei corrotti". Il duro sfogo è stato intercettato al telefono dai finanzieri che indagano sulla maxi inchiesta che da ieri ha portato agli arresti domiciliari del presidente della Regione Giovanni Toti, alla detenzione in carcere dell'ex presidente della autorità portuale Paolo Emilio Signorini e ai domiciliari di vari imprenditori tra cui Aldo e Roberto Spinelli. Al telefono è l'armatore Gianluigi Aponte patron di MSC. All'altro capo del filo proprio Signorini al quale Aponte lamenta duramente la notizia sulla volontà di autorità portuale di estendere gli spazi nel porto in favore del rivale Spinelli. Nel dettaglio la vicenda è quella relativa alle aree del Carbonile di levante.

"Qua vengo a sapere che praticamente la sua organizzazione ha deciso di dare ulteriori 14.000mq a Spinelli, gliene ha già dati 30.000 e insomma se gli volete dare tutto il Porto di Genova insomma e noi stiamo a guardare ma insomma, la cosa incomincia a diventare un po' indecente", dice Aponte, che parla di "intrallazzi genovesi che tengono a dare tutto a Spinelli".

"Gianluigi Aponte - scrivono gli inquirenti - sottolineava come l'Authority non tenesse adeguatamente in considerazione la solidità delle sue imprese, fruttuosamente presenti in molteplici settori dello scalo genovese, preferendo appoggiare Aldo Spinelli che riferiva essere in procinto di cedere la propria impresa. "Uno che non sapete se domani c'è o non c'è, che si è già venduto metà della proprietà e che ne venderà altra metà fra poco perché lo dice a tutti che vuole vendere".

Signorini, forse preso alla sprovvista, ha ribattuto timidamente alle parole di Aponte. "Cosa vuole che le dica comandante...io non credo di essere una persona, glielo dico francamente, a cui si può parlare in questo modo, posto che ho sempre totalmente rispettato quello che lei ha detto e dice e certamente tengo conto anche di tutto quello che ha detto stasera però...forse...no?...forse un po' di esagerazione...però".

Dopo aver chiuso la telefonata con Aponte, rimandando la discussione all'indomani, Signorini ha chiamato il presidente della Regione. "Senti, ho ricevuto una telefonata veramente devastante da Aponte", il suo esordio al telefono. "Comunque, per fartela brevissima, - spiega Signorini a Toti - dice che se noi diamo le aree a Spinelli lui fa il finimondo!...Procura....sai queste cose qua").

"Prova a buttarla avanti... bisogna parlarne... anche se, poi, io penso che abbia più torto Aponte, in questa vicenda, che non Spinelli, eh? Oppure la buttiamo avanti e la facciamo marcire un po', però, di base, tenderei a dire che ci prendiamo altri 15 giorni, non fosse altro per lasciare che... che cali il caldo", la risposta di Toti, il quale reputava indispensabile una chiamata chiarificatrice di Spinelli ad Aponte.

Prima di chiudere la telefonata, Toti e Spinelli concordavano sul fatto che Aponte avrebbe fatto meglio a non fare quelle esternazioni al telefono. Toti: "Che vuoi dirgli? A parte che, come dire... alcune telefonate sarebbe bene che non le facessero..."; Signorini: "Ma no, ma si... ma guarda che quella telefonata, Giovanni, che... configura estremi...".