In arrivo telecamere di ultima generazione: si gireranno da sole verso la fonte del rumore

Sono in arrivo, a Genova, speciali telecamere di ultima generazione con sensori che captano la direzione dei suoni, in modo da potersi automaticamente girare verso le fonti di rumore.

Ad annunciarlo, l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino nell'ambito di un'interrogazione sul fenomeno dei recenti stupri nel centro storico, presentata dal consigliere comunale Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione. Mentre l'assessora alle Pari opportunità Francesca Corso ha illustrato l'azione del Comune con i centri antiviolenza e i municipi per compiere azioni in sinergia per andare nella direzione della corretta comunicazione e della prevenzione, sul fronte della sicurezza Gambino ha parlato delle telecamere di sorveglianza annunciando il nuovo arrivo di dispositivi di ultima generazione. "Domani abbiamo un tavolo provinciale di coordinamento - dice Gambino - per la sicurezza per affrontare la problematica e per meglio coordinare le forze di polizia in modo da essere più capillari possibili nel monitoraggio. Abbiamo fatto un importante investimento per il centro storico, sia in termini di risorse umane con 92 agenti del nucleo centro storico, sia con la tecnologia. A breve partirà il bando per l'installazione di 736 telecamere nel centro storico. Molte di queste sono di ultima generazione, con sensori che consentiranno all'apparecchio di ruotare verso la fonte di un rumore vicino, come ad esempio una persona che urla o un vetro spaccato, in modo da dare la possibilità di inquadrare subito le criticità in sala allerta".

"Sottolineo - ha detto ancora Gambino - che questi ultimi episodi di stupro vanno contestualizzati e legati allo spaccio di droga. Non voglio sminuire l'atrocità del reato in sé, ma non c'è un'emergenza legata a un violentatore seriale".

Ma con quale criterio vengono installate le telecamere di sorveglianza? Questo l'oggetto di un'altra interrogazione, portata in Aula Rossa da Federico Bertorello, Lega, che ha chiesto una maggiore partecipazione del consiglio comunale in queste scelte. "Non metto bocca su dove vanno messe le telecamere - ha risposto Gambino - perché la scelta è tecnica, una valutazione che viene fatta dalle richieste delle forze di polizia sulla base dell'indice di delittuosità. Ben venga comunque la possibilità di ricevere segnalazioni dai consglieri comunali sulle zone che, secondo loro, sono da attenzionare maggiormente".