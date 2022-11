Sicurezza centro storico: in arrivo 736 telecamere e movida in Darsena dopo la mezzanotte

Nel giorno del vertice in prefettura sulla sicurezza del centro storico, il Comune annuncia l'installazione di 736 telecamere e nuove misure per contrastare il crimine nei vicoli.

Il sistema di videosorveglianza sarà presentato domani mattina, venerdì 11 novembre, a Tursi dall'assessore alla sicurezza Sergio Gambino e dal comandante della polizia locale Gianluca Giurato. L'implementazione rientra nel progetto "Città sicura" del Comune di Genova.

Più pattuglie mobili e fisse, più luce, controllo degli affitti e la movida spostata dopo la mezzanotte nella vecchia Darsena, sono invece le soluzioni messe sul tavolo dal sindaco Marco Bucci durante il vertice per l'ordine e la sicurezza, convocato dopo la morte di Javier Alfredo Miranda Romero nel centro storico. L'omicidio ha riacceso le polemiche per lo stato di invivibilità alla Maddalena e non solo.

Con il sindaco e il prefetto Renato Franceschelli erano presenti anche i vertici delle forze dell'ordine. "Il degrado ha poco a che fare con l'omicidio - ha spiegato Bucci al termine della riunione -. Ci siamo occupati e ci occuperemo ancora di degrado e del centro storico. In via Prè hanno funzionato i presidi fissi e mobili delle forze dell'ordine ed estenderemo queste attività anche nelle altre zone, dalla Maddalena alle Vigne e via San Luca, dove sappiamo che c'è lo spaccio. Oltre a questo aumenteremo i controlli degli affitti per vedere se ci sono abusi abitativi e se ci sono locazioni in nero".

Bucci si è detto pronto "a chiedere aiuto a Roma per avere a disposizione più risorse e più forze dell'ordine sul territorio", con riferimento all'attacco subito dal sindacato di polizia Siap che ha denunciato un'ingerenza da parte di Tursi che utilizza la polizia locale andando a sovrapporre così le competenze.

Per quanto riguarda la movida, il piano dell'amministrazione è quello di spostarla dopo la mezzanotte nella vecchia Darsena. La lotta al degrado non passa però solo dal lavoro delle forze dell'ordine, ma anche dalla collaborazione di cittadini e associazioni che segnalano lo spaccio e dall'economia "sana". "Il bando caruggi in un anno ha visto aprire 70 attività su 200 negozi messi a disposizione. Un modello che vogliamo estendere anche in altre zone del centro storico"