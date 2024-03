Spaccio di droga tra Teglia e il centro storico, due denunce

Un 23enne di origini senegalesi, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, durante un controllo svolto dai carabinieri della stazione della Maddalena in via San Luca, è stato trovato in possesso di tre involucri di hashish (dal peso totale di 7 grammi) e una piccola somma di denaro, ritenuta presunto provento dell'illecita attività.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di altri tre grammi della stessa sostanza stupefacente. Droga e denaro sono stati sequestrati e il giovane denunciato.

Stessa sorte per un 29enne di origini marocchine, con precedenti di polizia, fermato per un controllo dai carabinieri del nucleo operativo di Sampierdarena in via Teglia.

Il giovane è stato trovato in possesso di quattro involucri di cocaina (dal peso totale di 2 grammi) e 750 euro, presunto provento dell'illecita attività. Lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati.