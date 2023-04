Teglia: inaugurata la palestra dell'istituto comprensivo dopo i lavori

Nel pomeriggio di mercoledì 26 aprile 2023 è stata inaugurata la nuova palestra dell’Istituto Comprensivo di Teglia. I lavori, per un importo di 68mila euro, hanno riguardato il rifacimento del pavimento in gomma, con tracciature per campo basket e volley, il posizionamento di pannelli isolanti su due muri per contrastare l'umidità, la tinteggiatura delle pareti e la verniciatura del soffitto su lamiera grecata.

"Sono particolarmente orgoglioso di questo bellissimo intervento realizzato dall'area tecnica del Comune, in stretta connessione con il Municipio Valpolcevera. Ringrazio la dirigente, il personale scolastico, i genitori e i bambini per l'affettuosa accoglienza ricevuta" ha commentato il vicesindaco Pietro Piciocchi.

Federico Romeo, presidente del Municipio Valpolcevera, aggiunge: "Abbiamo festeggiato la conclusione dei lavori presso la nuova palestra. Un intervento frutto di un lavoro di sinergia tra il Municipio, la direzione facility management del Comune di Genova, l’Istituto Comprensivo Teglia, la Link e la ASD Tegliese grazie al quale gli studenti e i giovani sportivi potranno allenarsi in una palestra completamente rinnovata. Un bel risultato per Teglia e per tutta la nostra comunità che grazie alla scuola e allo sport guarda al futuro delle nuove generazioni".