Tecnico dell'acqua accoltellato, ai domiciliari l'aggressore

È uscito dal carcere ed è tornato a casa agli arresti domiciliari O. C., il pensionato di 61 anni, che nella mattinata di giovedì 8 giugno 2023 ha accoltellato un tecnico, incaricato di sigillare il contatore del condominio a Sampierdarena dove l'uomo abita con il figlio, perché molti degli abitanti non pagavano le bollette da tempo.

Il 61enne dovrà rispondere di lesioni gravissime e porto abusivo d'arma, ma non di tentato omicidio. Davanti al giudice ha detto di aver perso il controllo all'idea di restare senza acqua in casa.

Barbagli: "Solidarietà e vicinanza al dipendente"

"Siamo vicini al nostro dipendente - fa sapere l'azienda - al quale manifestiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza e molto dispiaciuti per quanto accaduto. Barbagli è un'azienda da sempre impegnata sul tema della sicurezza e sull'attenzione ai dipendenti sul lavoro. Abbiamo tutte le certificazioni etiche e di qualità, standard di livello ed effettuiamo monitoraggi continui sui nostri processi".

"Per questi motivi - prosegue l'azienda in una nota - abbiamo promosso un tavolo di approfondimento tra i nostri RSPP, Rappresentanti della Sicurezza aziendali e dei lavoratori e quelli del committente Iren. Vogliamo promuovere qualsiasi iniziativa per approfondire le situazioni che potrebbero rappresentare pericoli potenziali per i lavoratori al fine di aumentare i livelli di sicurezza. Questo tavolo sarà rivolto anche ad altri committenti che possano avere interessi comuni. Lo scopo è quello di approfondire le situazioni per individuare casi che potrebbero essere a rischio anche alla luce dei fatti accaduti".

"In questa occasione, ci preme ringraziare i soccorritori e le forze dell'ordine per il loro tempestivo e qualificato intervento", conclude Barbagli.