Rubato furgone di una compagnia teatrale genovese: doveva fare uno show per i bambini

Da Genova a Ostuni in tournée, per mettere in scena spettacoli dedicati soprattutto ai bambini: ma una volta in Puglia il furgone che conteneva tutto il necessario per far trascorrere qualche ora di buonumore ai più piccoli è stato rubato.

La brutta avventura della compagnia genovese del Teatro del Piccione - ospitata in questi giorni dal teatro pugliese La Luna nel Pozzo - è stata condivisa sui social, con un accorato appello: "Abbiamo bisogno di aiuto - hanno scritto gli artisti sabato su Facebook - siamo stati derubati del nostro furgone ia Torre Pozzelle, in Ostuni".

Per la compagnia indipendente - che ha la sede a Genova in via della Maddalena - si tratta di una grave perdita economica anche perché gli artisti si autofinanziano totalmente con la circuitazione da oltre 25 anni.

Oltre al valore del furgone, un Fiat Ducato bianco targato FA582LY, all'interno c'era la scenografia degli spettacoli "Taro il Pescatore" e "Pesto! Un racconto ligure": "Chiediamo - continua l'appello - a chiunque possa avere anche una piccola informazione al riguardo di contattarci urgentemente".

Gli artisti, che hanno sporto denuncia ai carabinieri, aggiungono: "Se doveste avvistare un cumulo di materiale in legno, dell'erba sintetica e delle borse nere vi preghiamo cortesemente di contattarci ai seguenti numeri: 347 4467008 /3200522237 / 0831330353 / 3315881790".