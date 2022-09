Il camionista e il portuale che partecipano allo Swank Rally di Sardegna

Quando finisce di scaricare il camion, Paolo torna a casa a Bavari e salta in sella alla sua moto.

Nella vita Paolo Valbusa, 56 anni, fa l'autotrasportatore ma il cuore batte per le due ruote. E proprio la passione lo ha spinto a cercare altri rider e un meccanico per formare un team e partecipare al leggendario Swank Rally della Sardegna, in programma da martedì 27 settembre a domenica 1 ottobre. Un rally "africano" ma organizzato fuori dal continente che negli anni 80 è stato prova del Campionato del Mondo Rally Raid, auto e moto, con la Parigi Dakar e il rally dei Faraoni, con oltre mille iscritti.

Ripreso nel 2019 da Adventure Riding in collaborazione con Deus Miano, in sole tre edizioni lo Swank Rally di Sardegna Classic, con la formula delle prove speciali auto cronometrate, è ritornato un mito. Quest'anno partecipa anche la star dell'Enduro Alessandro Botturi.

Insieme a Paolo gareggeranno Luca Blangero di Settimo Milanese e Pino Cuniolo di Tortona e ad affiancarli, con "l'ammiraglia" - furgone, ci sarà Andre Conte, meccanico della Compagnia Unica del porto di Genova.

"Ci lanciamo all'avventura - racconta con entusiasmo Paolo Valbusa - venti giorni fa eravamo ancora senza assistenza, poi Luca ci ha messo a disposizione il suo furgone e io ho cercato un buon meccanico che potesse seguirci per cinque giorni. Ora siamo pronti".

Genova protagonista anche del percorso: dopo le verifiche tecniche, il prologo e la partenza al campo di Motocross di Malpensa a Gallarate, si svolgerà la prima tappa con arrivo nella città della Lanterna e una seconda prova speciale. Poi l'imbarco dal porto per la Sardegna, dove si svolgeranno le altre tappe da 200 a 300 Km per giornata, lungo un percorso con panorami mozzafiato e un mix di terreni per la gioia dei rider.