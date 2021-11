Ruba un taxi all'aeroporto e scappa in autostrada

Brutta disavventura per un tassista genovese a cui, intorno alle 7.30 di venerdì 19 novembre 2021, è stato rubato il taxi all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova da parte di un cliente che sembra non avesse i soldi per pagare la corsa.

Si tratterebbe di uno straniero che, dopo aver chiesto informazioni a diversi tassisti presenti nei pressi dello scalo aeroportuale ed essere stato rimbalzato perché non avrebbe avuto i soldi per pagare la corsa, ha trovato aperto uno dei taxi posteggiati, si è infilato all'interno dell'auto ed è fuggito via prendendo l'autostrada.

L'allarme è stato subito lanciato e alla fine l'uomo è stato intercettato dalla Polizia Stradale di Sampierdarena all'altezza di Busalla.

(Notizia in aggiornamento)