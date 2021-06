Scappa dal taxi senza pagare, ritrovato ubriaco e senza mascherina

Ritrovato in via V Maggio nella notte: ha reagito contro i poliziotti con minacce e insulti rifiutando di indossare la mascherina

La Polizia ha denunciato un 22enne genovese per resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento e insolvenza fraudolenta.

Ieri notte un tassista ha fermato una volante della Questura per segnalare un ragazzo che si era dato alla fuga senza pagare i 20 euro della corsa. Poco dopo il 22enne è stato avvistato e fermato in via V Maggio intorno alle 2 di notte, ubriaco e privo di mascherina e condotto in Questura dove gli è stato consegnato un dispositivo di protezione anti-covid da indossare.

Il giovane però lo ha gettato e ha cominciato ad inveire contro gli agenti, minacciandoli e cercando lo scontro fisico. Al momento dell'accompagnamento al fotosegnalamento ha dato in escandescenze e, tentando la fuga, ha urtato una parete divisoria dell'ufficio scardinando l'intelaiatura di alcuni pannelli del controsoffitto. Il ragazzo è stato anche sanzionato per ubriachezza e violazione delle norme anti covid.