Barriere antirumore in A10, in arrivo un tavolo permanente con Aspi per coinvolgere i cittadini

È in arrivo un tavolo permanente tra Autostrade, istituzioni e cittadini per seguire i lavori di ripristino delle barriere antirumore sull'autostrada A10 nel ponente genovese.

La decisione è stata presa mercoledì durante una riunione della seconda commissione del Municipio Ponente convocata dalla presidente Fulvia Musso: a essere interessati, i residenti di Pra'-Palmaro con il cantiere a pochi metri da casa. E che anche ieri nel palazzo di piazza Gaggero, a Voltri, hanno esposto dubbi e preoccupazioni lamentando soprattutto una mancanza di comunicazioni chiare sullo svolgimento dei lavori, partiti già con poco preavviso, che stanno provocando diversi disagi.

Alla commissione erano presenti l'assessore ai Lavori Pubblici del Municipio Davide Siviero, Aspi e gli abitanti del quartiere con gli amministratori dei condomini di via Sanremo, via Diano Marina, via Bordighera e via Murtola.

"Pur mancando la documentazione a supporto degli interventi in atto, i rappresentanti dei residenti hanno esposto le loro perplessità - spiega Siviero - e per cercare di trovare un soluzione e mitigare i disagi provocati dai cantieri, è stato raggiunto un comune accordo tra le parti coinvolte per l'istituzione di un tavolo permanente per seguire con cadenza quindicinale tutte le singole fasi di lavorazione". Il tavolo coinvolgerà ufficialmente i residenti e i loro rappresentanti nella sorveglianza dei lavori. La prima riunione arriverà a giorni, con il Municipio che promette di continuare a svolgere la sua funzione di mediatore tra Aspi e cittadini coinvolti.

Cittadini che, ricordiamo, non sono contenti per la nuova installazione dei pannelli antirumore perché chiedevano una galleria fonica, in grado di proteggere dall'inquinamento acustico non solo i lati delle corsie ma anche l'area soprastante.