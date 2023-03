Tasso malato recuperato a Sant'Ilario e portato all'Enpa

Un tasso è stato soccorso a Sant'Ilario e ora si trova in cura presso l'Enpa di Genova. La bestiola migliora, ma ha bisogno di cure. "Pochi giorni dopo l'arrivo del tasso di cui vi abbiamo già parlato - si legge in un post dell'Enpa -, siamo stati chiamati per recuperarne un altro a Sant'Ilario: ringraziamo anche la Vigilanza Regionale per il recupero".

"Lo abbiamo trovato affetto da rogna - spiega l'Enpa -: con il nostro veterinario gli abbiamo prontamente somministrato le cure del caso e ora aspettiamo di vedere come evolverà la sua situazione. Possiamo comunque dirci fiduciosi e anche il suo temperamento lascia intendere uno spirito da combattente: nonostante la rogna è comunque reattivo e molto aggressivo, dando del filo da torcere ai nostri volontari. Inoltre, mangia come un lupo".

"Non ci resta che augurargli buona fortuna. Se apprezzate i nostri sforzi, amate ciò che facciamo e volete aiutarci cliccate qui: https://linktr.ee/crasenpagenova", concludono dall'Enpa.