Licenza sospesa al tassista che non accetta il Pos: "Avevo finito i giga"

Licenza sospesa per due giorni a un tassista genovese che non ha accettato il Pos come metodo di pagamento. Il provvedimento è comparso nei giorni scorsi sull'albo pretorio e ricostruisce quanto successo il 6 ottobre 2023.

Una donna ha segnalato il rifiuto del tassista che, in base a quanto si legge sulla determina dirigenziale del Comune di Genova, si sarebbe giustificato dichiarando: "Se io prendo la carta e ho finito i gigabyte come la mettiamo? Cosa gli dico alla signora? Infatti ho chiesto alla signora se aveva il contante. Appreso che la signora non aveva contante disponibile, la signora è stata dirottata ad altro taxi".

Il regolamento per il servizio pubblico con autovettura da piazza prevede che il tassista "sia dotato di funzionante sistema Pos per permettere all’utente il pagamento della tariffa per il servizio svolto mediante moneta elettronica attraverso carta di credito, di debito o prepagate. È obbligatorio accettare il pagamento della tariffa mediante moneta elettronica attraverso carta di credito, di debito o prepagate". Si legge ancora sulla determina dirigenziale: "appare evidente come sia onere del titolare della licenza usare la diligenza necessaria per garantire il rispetto della norma e pertanto l’insufficienza di 'gigabyte' per la connessione del Pos non può rappresentare giustificazione idonea". La violazione del regolamento prevede una sospensione dai due ai dieci giorni, in questo caso è stata applicata quella minima perché "la condotta illecita ha evidenziato un livello di negligenza e di disservizio non grave". Nel provvedimento si legge anche che il verbale della polizia locale elevato per la violazione è stato già pagato.

