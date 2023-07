Turismo, aumenta la tassa di soggiorno: "Ci allineiamo ad altre città"

Genova è la prima città in Italia per lotta all'evasione dell'imposta di soggiorno (a questo link il nostro articolo), una ricerca uscita nelle ultime ore che fa tornare il tema d'attualità. Il Comune ha ufficializzato che scatta l’aggiornamento per quello che riguarda le strutture extralberghiere.

"Come concordato al tavolo dell’imposta di soggiorno con la Camera di commercio e le associazioni degli albergatori - spiega l'assessore al Turismo Alessandra Bianchi - si è ritenuto opportuno aggiornare la misura dell’imposta visto che Genova era rimasta tra i pochi Comuni in Italia a non aver provveduto. In questo modo, pur rimanendo per alcune strutture, sotto la media degli altri Comuni di riferimento, allineiamo la misura con quella di città come Napoli o Milano e Bologna, quindi con le altre principali destinazioni, e soprattutto calibriamo l’imposta sull’attuale scenario dell’offerta dei posti letto sul territorio comunale, che ha visto un’importante crescita di posti letto nelle strutture extralberghiere, che oggi rappresentano il 46% della disponibilità complessiva sul territorio. Un’impennata davvero importante se pensiamo che nel 2017 i posti letto, solo negli appartamenti ammobiliati erano 1,983 contro gli attuali 9.500».

Tassa di soggiorno: quanto si paga a Genova

Le nuove misure dell’imposta di soggiorno per le strutture extra alberghiere (in precedenza 1,50 euro) prevedono:

3 euro per pernottamento a persona per case per ferie, affittacamere, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, altre tipologie di Alloggio Turistico, appartamenti ammobiliati ad uso turistico

2 euro per pernottamento a persona nelle strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta, ostelli, agriturismo, marina resort

Tassa di soggiorno che rimane invariata invece per le altre tipologie (1,50 euro in alberghi da 1 a 3 stelle, tre euro negli alberghi a 4 stelle e 4,50 negli alberghi a 5 stelle.

Lotta all'evasione e all'abusivismo, i dati

L’aggiornamento della misura dell’imposta di soggiorno va in parallelo con la lotta all’abusivismo. "Oltre a essere il primo Comune per recupero dell’evasione - continua Bianchi - grazie al lavoro di controllo della Polizia Locale abbiamo individuato 750 strutture irregolari e già incassato 250.000 euro di imposta evasa. La lotta all’abusivismo è fondamentale per contrastare la concorrenza sleale all’economia del turismo che genera ricchezza e occupazione. Inoltre, è il punto di partenza per garantire ai turisti, e quindi ai consumatori in generale, un’offerta trasparente e senza brutte sorprese, come purtroppo leggiamo nelle cronache agostane di truffe a danno di ignari viaggiatori. I maggiori introiti dell’imposta di soggiorno saranno utilizzati, inoltre, per promuovere e valorizzare Genova come destinazione turistica, nel solco di quanto fatto sino a ora, con ottimi risultati, sotto gli occhi di tutti. Inoltre, l’imposta sarà usata per progetti strategici finalizzati allo sviluppo economico turistico, generare occupazione stabile e di qualità".

Quanto guadagnerà il Comune

Le previsioni di maggiori introiti, sui valori del 2022, sono: +700.000 euro nel 2023 (da 5,75 milioni a 6,45); +1,4 milioni di euro nel 2024 e 2025 (da 5,75 milioni a 7,15).

I posti letto disponibili in città

Tra il 2022 e il 2023, i posti letto disponibili sul territorio comunale sono passati da 20.309 a 21.279. I posti letto negli appartamenti ammobiliati a uso turistico sono passati da 8.068 del 2022 a 9.484 attuali, un aumento di circa 1300 unità. I posti letto nelle case vacanze sono oggi 855 (contro gli 841 del 2022) stabili gli agriturismi (44 posti letto), le locande (39), i campeggi (776), gli ostelli (563), residenze d’epoca (24) e i posti barca nei marina resort (384), leggero calo per i bed and breakfast (da 565 del 2022 agli attuali 497 posti letto), in calo le case per ferie (da 510 posti letto si è passati a 484). I posti letti nelle strutture alberghiere sono pressoché invariati, attestandosi sui 7.500 posti.