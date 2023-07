Tassa di soggiorno, Genova prima in Italia per lotta all'evasione

Genova prima città in Italia per lotta all'evasione dell'imposta di soggiorno: è quanto emerge da una ricerca del Centro Studi Enti Locali per Adnkronos, basata su dati estratti dalla banca-dati “Siope”.

La ricerca - che riguarda tutti i comuni che hanno istituito la tassa, eccezion fatta per quelli che applicano il contributo di soggiorno e di sbarco - è basata sull'analisi del gettito registrato tra 2019 e 2022: in quest'ultimo anno, in tutta Italia, gli incassi derivati sono raddoppiati rispetto agli anni della pandemia e hanno superato dell'11% anche quelli del 2019, anno pre covid.

A livello di riscossione ordinaria infatti, nel 2019 i Comuni avevano registrato incassi per 454.258.579 euro a titolo di imposta di soggiorno, mentre nel 2022 l’importo complessivamente incassato è stato pari a 512.329.358,37 euro. Una cifra pari a quasi il doppio rispetto al 2021 quando l'incasso era stato di 266.511.015,90 euro. Dunque, nel 2022, nell’anno dello sblocco totale dei flussi turistici, si è assistito a un pieno recupero dei numeri ante-pandemia, con addirittura un rimbalzo dell’11 per cento (oltre 58 milioni di euro di gettito in più).

Ma se nella top 10 delle prime città di incasso ci sono diverse città grandi e turistiche senza Genova, il capoluogo ligure è primo assoluto nella lotta all'evasione che purtroppo non risparmia neanche questo specifico tributo.

A livello nazionale, nel 2019 sono stati recuperati quasi 9,3 milioni di euro nell’ambito dell’attività di recupero evasione. Circa 4,4 milioni sono riconducibili alle regioni nord-occidentali, 2,3 a quelle meridionali, 914 mila euro al centro, 860 mila euro alle regioni del nord-est e 678mila euro nelle isole. In questa particolare classifica, il primato spetta al Comune di Genova (che ha recuperato oltre 4 milioni di euro), seguito da Napoli (2.070.004) e Siracusa (597.613 euro). Le Regioni più virtuose, da questo punto di vista, sono la Liguria, la Campania e l’Emilia-Romagna.

Nel 2020, il livello complessivo del gettito si è comprensibilmente abbassato a causa della pandemia che ha fatto registrare un brusco stop al turismo. Ma comunque, come attività di recupero evasione, l’importo incassato è pari ad 3.489.976,04 euro, di cui 2.020.544,37 euro incassati dal Comune di Genova, 350.735,74 euro dal Comune di Montecatini Terme ed 142.042,32 euro dal Comune di Rimini che chiude il podio.

Dall’analisi degli incassi dell’imposta di soggiorno dell’annualità 2021 sono emersi alcuni timidi segnali di ripresa del settore turistico e segnali di ripresa erano arrivati anche dal recupero evasione, che si è attestato ad 4.362.281,68 euro. Al primo posto svetta ancora il Comune di Genova con 2.183.334,96 euro recuperati, seguito da Napoli (515.084,69 euro) e Finale Ligure (382.846,29 euro).

E anche nel 2022 la Superba mantiene il primato: a livello di recupero dell'evasione, l’importo recuperato nell’arco dell'anno, emerge dalla ricerca di Csel, è stato pari a 6 milioni e 178.195 euro. Il capoluogo di regione ligure si è confermato, ancora una volta, il comune più attivo sul fronte della lotta all’evasione, recuperando – da solo – oltre la metà dell’ammontare complessivo nazionale (3,9 milioni di euro).