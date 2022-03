Taser alle forze di polizia, Viale: "Sarei favorevole a farlo usare anche alla polizia locale"

Ieri, lunedì 28 marzo, il taser è diventato a tutti gli effetti dotazione in uso alle forze dell'ordine: polizia, carabinieri e guardia di finanza. L'utilizzo del dispositivo è diventato dunque definitivo a conclusione della sperimentazione iniziata nel 2018, che ha interessato la provincia di Genova insieme ad altre.

Dell'argomento se ne è parlato in consiglio comunale con un'interrogazione di Sonia Paglialunga (Lega) che ha chiesto qual è la posizione dell'amministrazione in merito all'eventuale dotazione del taser anche agli agenti della polizia locale: "Anche loro - spiega - si trovano spesso ad affrontare situazioni che possono diventare pericolose per agenti e cittadini".

"Siamo felici - dice l'assessore alla Sicurezza Giorgio Viale - che questo strumento sia stato dato in dotazione a Genova: la sperimentazione è stata lunga, il taser serve a evitare l'uso della pistola in dotazione alle nostre forze dell'ordine. Vedo con favore uso anche di questo strumento anche da parte della polizia locale, ma il quadro normativo nazionale su questo argomento è ancora da precisare".

Il segretario della Lega Matteo Salvini ha dichiarato: “Le idee della Lega confermano di essere efficaci e utili per Genova, ora ci auguriamo che l’uso della pistola a impulsi elettrici venga esteso a tutte le altre città e in tutte le regioni. Grazie al Decreto Sicurezza anche alcuni sindaci potranno dare questo strumento agli agenti della polizia locale. È per risultati come questi che siamo al governo".

"Auspichiamo che la pistola a impulsi elettrici possa essere fornita anche alla polizia penitenziaria” conclude il leader del Carroccio, facendo riferimento a un'aggressione avvenuta nel carcere di Marassi, dove un detenuto violento - che ha ferito tre poliziotti - è stato fermato dagli agenti che ora chiedono l'utilizzo del taser.