Taser in dotazione alle forze dell'ordine: la novità da lunedì

C'è anche Genova tra le 18 città in cui, da lunedì 14 marzo 2022, le forze dell'ordine potranno utilizzare il taser. Si tratta di un avvio graduale nel Paese che riguarda Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, successivamente si estenderà a tutto il territorio italiano.

La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha spiegato: "L’arma a impulsi elettrici è un passo importante per ridurre i rischi per l’incolumità del personale impegnato nelle attività di prevenzione e controllo del territorio. Grazie all’adozione del taser, le Forze di polizia saranno in grado di gestire in modo più efficace e sicuro le situazioni critiche e di pericolo. L’operatività del nuovo strumento segue uno specifico periodo di sperimentazione e un ciclo di formazione degli operatori in grado di garantire che la sua utilizzazione avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza tenuto conto dei soggetti coinvolti e del contesto ambientale".

Saranno in totale 4.482 i taser che saranno utilizzati a partire dal 14 marzo da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, la prima fase si concluderà a fine mese, poi gradualmente è prevista dal mese di maggio l'estensione ad altre zone d'Italia. Oltre a Genova anche in altre 17 città: Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catania, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino e Venezia.

Ha espresso grande soddisfazione anche il segretario generale Fsp della Polizia di Stato Valter Mazzetti: "Aspettiamo da moltissimo tempo l’introduzione di questo importante strumento di difesa, che abbiamo chiesto ripetutamente e del quale abbiamo evidenziato la grande efficacia e l’indiscutibile importanza in un panorama così variegato di situazioni che siamo chiamati a fronteggiare. L’arma a impulsi elettrici offre maggiori garanzie agli operatori, ma anche ai cittadini. Ecco perché adesso speriamo che venga fornito al più presto in tutte le città e a tutti gli equipaggi. Le sperimentazioni della pistola a impulsi elettrici sono state un successo, ed è il caso di ricordare che il più delle volte è bastato anche solo mostrare l’arma per interrompere le condotte di soggetti pericolosi. Interventi più sicuri, più rapidi e più efficaci. Ora bisogna mettere tutti in condizione di effettuarli".