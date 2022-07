Sotto l'ombrellone "la Tari più alta nella storia"

Finalmente la bella stagione e un po' di ferie per gran parte dei genovesi. Ma in questo periodo non bisogna dimenticarsi una scadenza importante, il classico 'regalo' sotto l'ombrellone, di cui si farebbe volentieri a meno. Di cosa si tratta? Ma di una tassa da pagare ovviamente.

"L'1 agosto scade la prima rata (o la rata unica per chi decide di pagare tutto subito) della Tari 2022 - ricorda Alessandro Terrile, consigliere comunale del Pd nell'ultima legislatura -. Ora, io ne sono a conoscenza perché ero in Consiglio comunale quando la giunta Bucci prima delle elezioni ha stabilito le scadenze per il 2022: 1 agosto per le utenze domestiche, 8 agosto per negozi e uffici. Ma quanti genovesi sanno di dover pagare entro il 1 agosto la Tari? E quando riceveranno il bollettino?".

"Da qualche anno - svela Terrile - per risparmiare carta mi sono iscritto al servizio (facoltativo) di ricezione via email del bollettino Tari. È molto comodo, arriva via email, non lo perdi e paghi più facilmente. Siamo al 7 di luglio e la mail non è ancora arrivata".

"Per assicurarmi di non averla persa - prosegue -, sono entrato nel Fascicolo del Cittadino, alla sezione Tari. E alla voce 2022 c'è scritto 'Nessuna bolletta trovata'. È evidente a tutti che le scadenze estive servivano a posticipare dopo le elezioni il più alto incremento della tariffa nella storia della nostra città (aumento medio del 13%)".

"Ma al di là degli aumenti, queste scadenze e i ritardi nell'invio creeranno grossi problemi. Quando saranno emesse le bollette Tari che scadono l'1 agosto? E visto che alla maggioranza dei genovesi arriveranno a luglio inoltrato, chi non riuscirà a pagare in tempo perché magari è fuori Genova dovrà comunque pagare la mora?", si domanda l'ex consigliere.