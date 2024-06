Tari, l'acconto 2025 si pagherà in anticipo

Stesse tariffe o quasi, ma da versare prima. Questo, in estrema sintesi, quanto emerso dalla discussione sulla Tari in consiglio comunale martedì 25 giugno 2024. La richiesta di sospensiva, presentata dall'opposizione, è stata bocciata.

Approvato invece all'unanimità un ordine del giorno del consigliere Bruzzone della lista RossoVerde, che impegna sindaco e Giunta: "a farsi parte attiva affinché in apposita commissione consiliare venga illustrato il dettaglio del bando delineato in premessa con le relative tempistiche di pubblicazione; ad attivarsi con gli uffici preposti affinché vengano proposte delle misure di sostegno per chi è intestatario di una tariffa Tari con una età inferiore ai 35 anni, subordinata a determinata soglia Isee da valutarsi in apposita commissione".

Pd: "Scartate le proposte per una tassazione più equa ed efficiente"

"A causa di quelle che chiama 'esigenze di cassa' - dichiara il Gruppo Pd Comune di Genova -, la Giunta Bucci anticipa la data in cui cittadine e cittadini dovranno versare la prima rata della Tari e aumenta, di fatto, i costi a carico della collettività - lasciando invariato l'importo della tassa ma riducendo l'ammontare dei servizi garantiti grazie a essa e costringendo quindi a coprire la loro spesa per altre vie, comunque legate a un esborso da parte dei genovesi".

"Dopo aver provato a fermare l'anticipo della scadenza della prima rata - proseguono i dem - tramite l'emendamento presentato dal consigliere Patrone (Pd) - provvedimento al quale la maggioranza si è opposta - sono state proposte una serie di misure correttive per rendere la tassazione più equa ed efficiente".

"In questi anni - ricorda il Pd - giunta e governance di Amiu hanno mancato il raggiungimento degli obiettivi prefissati sulla chiusura del ciclo dei rifiuti e sulla differenziata. Ora, per esigenze di cassa, la giunta compie una precisa scelta politica: anticipare i termini per il pagamento della Tari. Per l'ennesima volta la giunta scarica - questa volta in anticipo - sui cittadini il prezzo dei propri fallimenti” afferma Patrone.

"Abbiamo presentato tre ordini del giorno per chiedere che la Tari dei genovesi diventasse una tassa più equa e per rendere il ciclo dei rifiuti più efficiente al fine di evitare aumenti futuri", dichiara il consigliere del Partito Democratico Pandolfo.

"Le nostre richieste sono state, da un lato, quella di mettere in campo azioni tempestive affinché Amiu sia dotata nel più breve tempo possibile degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti necessari a chiudere il ciclo. Nessuno degli impianti previsti dalle Amministrazioni Bucci - prosegue Pandolfo - è stato, infatti, realizzato: la previsione di completare l'impianto Tmb risulta sempre più velleitaria e, senza i necessari investimenti nell'impiantistica, i costi per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti sono destinati ad aumentare, laddove invece la realizzazione di impianti nel territorio genovese consentirebbe risparmi di gestione e ricadute positive sotto il profilo dello sviluppo e dell'occupazione".

"Dall'altro, quella attuare pienamente una serie di proposte che sulla carta sarebbero provvedimenti auspicati della Giunta stessa ma che mai, in realtà, sono stati attuati dalle amministrazioni Bucci, più impegnate a perseguire l'interesse di pochi che a creare un città più giusta ed efficiente. In particolare, si chiedeva di procedere con esenzioni fiscali sulle tasse locali - a partire dalla Tari - per i nuovi insediamenti produttivi e riduzioni per vari soggetti, come i nuclei con più di tre figli, i proprietari di immobili ubicati nel centro storico e oggetto di recupero edilizio, i nuovi residenti e quei commercianti che subiscono rilevanti disagi di cantieri destinati alla realizzazione di opere pubbliche", conclude Pandolfo.

"Genova paga la tassa sui rifiuti più alta d'Italia. Non paga di questa responsabilità dal 2025, la Giunta Bucci, chiederà ai genovesi di versare in anticipo di due mesi le rate della spazzatura. Il paragone fatto dal vice sindaco con la città di Milano, che al posto di consentire la rateizzazione in quattro tranche ne consente solo due, risulta del tutto fuori luogo essendo Milano una città che gode di uno stipendio medio che è il doppio di quello genovese e di una Tari che è la metà. Nella sua Genova per pochi benestanti, il sindaco Bucci aumenta il divario sociale e diminuiscono i servizi", dichiara il capogruppo Simone D'Angelo.