Tari, Campora: "Fiduciosi su nessun nuovo aumento"

"Siamo fiduciosi che al 30 giugno non ci saranno nuovi aumenti per i cittadini genovesi. È un obiettivo voluto dal sindaco e da questa Amministrazione". Lo ha detto l'assessore Matteo Campora lunedì 22 aprile 2024 in consiglio comunale, rispondendo all'interrogazione del consigliere del Pd, Simone D'Angelo, riguardante "l'evoluzione delle scelte della civica amministrazione in merito a nuovi potenziali aumenti della Tari".

"La Tari del Comune di Genova - ha spiegato Campora - sarebbe nella media nazionale se non avesse 180 milioni di euro lasciati in eredità da chi ha governato la città prima del 2017; esiste un piano di rientro, da 15 milioni l'anno, che stiamo finendo di pagare e che sarà concluso tra due anni. Se non avessimo avuto questo debito certificato dalla Corte dei Conti non avremmo dovuto aumentare la Tari per i nostri cittadini".

"Riguardo la previsione di nuovi aumenti nazionali, in Italia tutti i Comuni hanno chiesto (e ottenuto ndr) attraverso Anci una proroga al 30 giugno. Il problema legato alle tariffe è infatti nazionale", ha concluso Campora.

Sul tavolo c'è infatti, come spiega Confesercenti, un possibile aumento fino al 9,6% nei costi che i gestori del ciclo dei rifiuti possono applicare, in adeguamento all'inflazione calcolata sul 2022 e 2023. Amiu ha avanzato una richiesta intorno al +7%.