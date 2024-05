Tari, nessun aggravio per chi non ha ancora ricevuto la bolletta

Gli utenti che ancora non hanno ricevuto la bolletta Tari domestica, a causa di problemi tecnici, non avranno nessun aggravio per i versamenti della prima rata o della rata unica in scadenza il 30 maggio. Lo precisa il Comune.

Potranno, inoltre, accedere comunque alla rateizzazione. È possibile ricevere i prossimi avvisi Tari via mail compilando il modello disponibile al seguente link https://smart.comune.genova.it/form/tari.

Inoltre, all'interno del Fascicolo del Cittadino nella sezione Io Contribuente-La mia Tari, è possibile visualizzare tutti i dati, che consentono il pagamento.