Tari: Genova seconda città più costosa d'Italia, il dossier

Quanto costano i rifiuti in Italia, provincia per provincia, nel 2021? A svelarlo è Cittadinanzattiva, organizzazione civica nato negli anni '70 che promuove l'attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti e la cura dei beni comuni. Nel suo dossier, anche se "a livello di aree geografiche, i rifiuti costano meno al nord", tra i dieci capoluoghi più costosi, subito dopo Catania nella classifica delle 'maglie nere' per Tari c'è Genova, con una media di 480 euro a famiglia considerata in aumento. Non solo perché "a livello territoriale si registrano aumenti in dodici regioni: incremento a due cifre in Liguria (+10,3%)" che qualche settimana fa è anche stata anche definita da Legambiente ultima tra le regioni del nord per raccolta differenziata.

"A fronte di una spesa media a famiglia che continua a salire e di una eccessiva sperequazione della tariffa fra le regioni e le singole città, ci spiace constatare che soltanto il 10% dei capoluoghi di provincia applica la tariffa puntuale che incentiverebbe le famiglie a produrre meno rifiuti. Allo stesso modo ancora scarseggiano le iniziative per favorire il riuso e per ridurre i rifiuti, sebbene finalmente tutte le regioni registrino un aumento nei livelli di raccolta differenziata", dichiara Tiziana Toto, responsabile politiche dei consumatori di Cittadinanzattiva.

C'entra la differenziata, ma non solo: tra le cause principali di questo aumento anche il fatto che il comune è costretto a portare fuori regione parte dei rifiuti (anche dopo la riapertura della discarica di Scarpino), pagando dunque di più.

Attacca il consigliere regionale Ferruccio Sansa: "A Genova la raccolta differenziata è molto bassa, 35,4%, si producono quindi molti rifiuti pro capite e soprattutto non si rispetta la legge regionale sul raggiungimento delle percentuali minime di riciclaggio. Che tradotto significa multe salate: 467 mila euro nel 2019, 260 mila euro nel 2020 e 778 mila euro nel 2021. Oltre 1 milione e 500 mila euro. Che per forza di cose, almeno in parte, queste multe vengono pagate con un aumento sulla Tari per i cittadini. In quasi cinque anni di amministrazione Bucci qualcuno ha visto l'avvio di una tariffazione puntuale sui rifiuti? La partenza di una sperimentazione della raccolta porta a porta? Una strategia per ridurre la produzione di rifiuti alla fonte?".