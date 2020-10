Soccorso a bordo, vigili del fuoco premiati dalla Marina militare statunitense

I vigili del fuoco di Genova hanno ricevuto una targa di ringraziamento dalla marina statunitense.

Una decina di giorni fa, una squadra in servizio di vigilanza antincendi portuale, ha soccorso un operaio a bordo della Us Navy Mount Whitney ferma nei cantieri San Giorgio per riparazioni.

La manovra di soccorso è stata particolarmente impegnativa, in particolare il trasporto della barella sulle ripide scale della nave ha messo a dura prova i vigili del fuoco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'impresa non è passata inosservata al comandante della nave Captain Dave "Crusty" Pollard che ha invitato a bordo i soccorritori per premiarli.