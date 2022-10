Il Comune risponde agli Ultras: "Presto una nuova targa stradale in via Paolo Mantovani"

A poche ore dalla forte presa di posizione degli Ultras Tito Cucchiaroni 1969 il Comune di Genova ha informato che sono in corso le procedure per la sostituzione della targa stradale di via Paolo Mantovani, nella zona della Fiumara.

"A seguito della segnalazione arrivata ai nostri uffici, stiamo provvedendo alla sostituzione della targa, recentemente oggetto di atti vandalici - spiega l'assessore ai servizi civici Marta Brusoni - auspicando che questi comportamenti incivili e dannosi per la nostra città non abbiano a ripetersi, stiamo lavorando affinché la targa venga al più presto riposizionata".

La targa era stata vandalizzata il 22 settembre e poi definitivamente rimossa nelle ore a seguire. Da quel momento più persone hanno fatto presente la situazione alle istituzioni per ripristinare la targa il prima possibile, il 14 ottobre, ricorrenza della morte dell'ex amatissimo presidente della Sampdoria, gli ultras avevano comunicato di essere pronti a intervenire per il ripristino.