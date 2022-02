Vandalizzata la targa intitolata a Norma Cossetto

Inaugurata dieci giorni fa, è già stata deturpata. Si tratta della targa intitolata a Norma Cossetto nel quartiere di Oregina il 10 febbraio scorso. Nel giorno del ricordo dei massacri delle foibe, la targa era stata esposta nel quartiere per ricordare Norma Cossetto, una giovane studentessa uccisa dai partigiani jugoslavi nei pressi della foiba di Villa Surani.

"Non volevo crederci - commenta la capogruppo in Comune della Lega Lorella Fontana -, c'è chi ancora non ha coscienza, dignità e rispetto. Mi vergogno per chi ha compiuto questo gesto che non è fine a se stesso, ma ha la capacità e la forza di distruggere e dividere, di cancellare gli orrori della storia a seconda del proprio piacimento".

"So perfettamente che nella zona ci sono telecamere - prosegue Fontana -, e chiunque sia stato dovrà rispondere per quanto commesso. Tutte le forze politiche, benché non ci sono e non possono e non devono esistere colori politici di fronte al dolore, all'orrore e alla morte, ma persone capaci di intendere e volere, mi auguro dimostrino di essere all'altezza di ricoprire anche un ruolo politico, denunciando il fatto" dichiara la capogruppo della Lega in Comune Lorella Fontana che era stata tra le persone che maggiormente voleva venisse ricordata anche Norma Cossetto.

"Appena sarà possibile, la targa verrà ripulita, è un senso di dovere e giustizia. In Comune, chiederò direttamente le tempistiche per il ripristino nel minor tempo - conclude Fontana -. Mi batterò perché non accadano più certe cose. La storia ha un modo solo per raccontarsi, attraverso la verità, e così deve essere. Combatterò ogni tipo di violenza, sperando di non essere la sola".

"L'ennesimo atto vandalico nei confronti di una targa in memoria delle vittime delle foibe. Una vergogna assoluta. Auspico che i responsabili vengano presi e paghino per quanto fatto". Così il vice capogruppo della Lega in Comune, Davide Rossi.