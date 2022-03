Vandalizzata per la seconda volta la targa intitolata a Norma Cossetto

È stata nuovamente vandalizzata la targa intitolata a Norma Cossetto nel quartiere di Oregina il 10 febbraio scorso, ricorda una giovane studentessa uccisa dai partigiani jugoslavi nei pressi della foiba di Villa Surani.

Dopo il primo episodio, il 20 febbraio, un nuovo atto vandalico, scarabocchi sopra alal targa e la scritta "10,10, 1000 foibe" con un pennarello nero.

"Si tratta del secondo episodio in nemmeno un mese - denuncia il gruppo della Lega in consiglio comunale - dopo che il Comune nel quartiere di Oregina ha posto la lapide che ricorda il suo sacrificio. Un atto antidemocratico in un momento in cui l’Ucraina ci ricorda cosa sia la barbarie della guerra e che le donne sono sempre le prime a pagare un prezzo pesantissimo. La sinistra ormai non ci stupisce più col suo finto buonismo di facciata. Il candidato sindaco Dello Strologo che fa - si chiedono i consiglieri della Lega - condanna o asseconda l’ennesimo atto di negazionismo storico da parte di certa sinistra che interpreta la democrazia solo a senso unico?”.