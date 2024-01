Largo caduti Rsi, l'Anpi: "Intitolazione da rimuovere, responsabili delle deportazioni"

"Rimuovere l'intitolazione del largo caduti Rsi a Staglieno". Anche l'Anpi provinciale di Genova appoggia la richiesta ufficiale fatta dalla Comunità ebraica genovese al sindaco Marco Bucci. Il caso era già stato sollevato lo scorso mese di dicembre.

"Non c'è bisogno di ripeterlo - attacca l'Anpi -. Genova, città medaglia d'oro per il ruolo che hanno svolto i suoi cittadini e l’alto prezzo pagato in vite umane nella lotta di Liberazione, non può e non deve avere spazi pubblici dedicati a chi portò l'Italia a una tragica guerra dopo vent'anni di regime e, dopo l'armistizio, si alleò, combattendo insieme ai nazisti gli italiani che volevano solo libertà e futuro di democrazia e pace. E furono proprio i repubblichini a organizzare la deportazione degli ebrei italiani verso lager, deportando con loro i detenuti politici, gli internati militari italiani, migliaia di lavoratori colpevoli solo di chiedere 'Pane, Pace e Libertà' con gli scioperi e di aver difeso fabbriche e impianti dalle loro rapine e distruzioni".

L'Anpi provinciale di Genova poi prosegue: "Facciamo nostre le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha definito lo sterminio degli ebrei 'il più abominevole dei crimini' e Auschwitz ha spalancato i suoi cancelli su quell'orrore assoluto 'idealizzato e realizzato in nome di ideologie fondate sul mito della razza, dell'odio, del fanatismo, della prevaricazione'. Quelli della Repubblica di Salò collaborarono attivamente alla cattura, alla deportazione e persino alle stragi di tutte quelle persone, sulle quali mai dovremo far calare il velo del silenzio E il suo 'Mai più' è anche il nostro, perciò condividiamo, sosteniamo e facciamo nostra la richiesta della Comunità Ebraica di Genova di rimuovere l'intitolazione ai caduti della RSI dello slargo del cimitero di Staglieno che, peraltro, confina proprio con il cimitero ebraico".

