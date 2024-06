Caso Toti, Taormina annuncia: "Denuncerò la gip per la mancata scarcerazione"

"Lunedì presenterò una denunzia contro il gip di Genova Paola Faggioni per aver, violando la legge che richiede fatti concreti per diagnosticare il pericolo di reiterazione di reati, e quindi abusando del potere, tentato di costringere Toti a dimettersi da presidente della Regione". Lo aveva annunciato nei giorni scorsi Carlo Taormina, avvocato tra i più famosi penalisti d'Italia e già sottosegretario alla giustizia durante uno dei governi guidati da Silvio Berlusconi.

Taormina, nei giorni scorsi ha dedicato diversi post su X al caso Toti, il presidente della Regione ai domiciliari dal 7 maggio per corruzione. L'avvocato si è scagliato contro la gip Paola Faggioni che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare per Toti e gli altri indagati tra cui Aldo Spinelli, Paolo Emilio Signorini e Matteo Cozzani. Per Taormina, "C’è da vedere se sia tentata concussione voler costringere Toti a dimettersi da presidente della regione, abusando del proprio potere con l’affermare che oggi sia attuale e concreto il pericolo di reiterazione del reato rispetto ad elezioni previste per il 2025".

L'attacco su più fronti che stanno ricevendo i magistrati che indagano sulla maxi inchiesta genovese e la gip che finora ha respinto molte delle istanze presentate dalle difese, ha scatenato la reazione di una parte del Csm che ha chiesto l'apertura di una pratica a tutela di Faggioni e dei pubblici ministeri che seguono l'inchiesta: Federico Manotti e Luca Monteverde, l'aggiunto Vittorio Ranieri Miniati e il procuratore capo Nicola piacente.

Non è chiaro se la 'denunzia' sia stata effettivamente presentata da Taormina. Lunedì scorso, giorno in cui avrebbe dovuto depositarla, sempre su X ha scritto: "Scusate il ritardo. La denunzia per la mancata scarcerazione di Toti, la presento domani".



Sempre sul fronte giudiziario relativo all'inchiesta, oggi dovrebbe essere fissata la data per la discussione del ricorso al Riesame presentato giovedì dall'avvocato di Toti, Stefano Savi. Sempre oggi è prevista la decisione di Paola Faggioni sull'altra istanza presentata da Savi, quella sugli incontri tra Toti e gli esponenti politici di centrodestra; su quest'ultima richiesta la procura ha dato parere favorevole.