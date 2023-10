Ubriachi molesti in pizzeria, uno finisce in ospedale

Momenti di tensione davanti a una pizzeria di Borgoratti. Intorno alle ore 22:30 due clienti ubriachi, entrambi originari del Sudamerica, hanno cominciato a infastidire la titolare mentre erano in preda ai fumi dell'alcol. Sono stati invitati ad attendere fuori la preparazione della pizza che avevano ordinato.

Non è poi chiaro cosa sia successo e se i due abbiano poi litigato tra di loro, quello che è certo è che poco dopo uno è stato trovato per terra con una ferita lacero-contusa alla testa, sono stati quindi chiamati i soccorsi. In via Tanini è quindi intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa di Apparizione e l'uomo, 30 anni, è stato portato in codice giallo all'ospedale San Martino.

Sul posto è intervenuta anche la polizia per chiarire i contorni della vicenda, probabilmente l'uomo è semplicemente caduto perché talmente ubriaco da non reggersi in piedi. I due sono stati comunque sentiti dagli agenti, ma hanno detto di non ricordare nulla.